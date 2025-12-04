Росмолодежь заключила соглашения в сфере патриотического воспитания

Организация будет сотрудничать с организацией по развитию автоспорта SMP Racing и Обществом содействия развитию спортивных видов единоборств "Отечество"

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Глава Росмолодежи Григорий Гуров подписал соглашения о сотрудничестве с организацией по развитию автоспорта SMP Racing и Обществом содействия развитию спортивных видов единоборств "Отечество". Об этом сообщает пресс-служба Росмолодежи.

Мероприятие состоялось в рамках международного форума гражданского участия "Мы вместе" в Национальном центре "Россия". От SMP Racing и общества "Отечество" соглашения заключил президент Российской Автомобильной Федерации, основатель и руководитель программы развития российского автоспорта SMP Racing, учредитель общества содействия развитию спортивных видов единоборств "Отечество" Борис Ротенберг.

"Сотрудничество направлено на духовно-нравственное и патриотическое развитие детей и молодежи через наставничество и реализацию совместных программ спортивной подготовки по автоспорту и единоборствам", - говорится в сообщении. Кроме того, Движение первых подписало соглашение с SMP Racing и обществом "Отечество", а также с Детско-юношеской хоккейной школой "Красная Машина Юниор".

Руководитель Росмолодежи Григорий Гуров отметил, что сотрудничество между агентством и SMP Racing, а также обществом "Отечество" "увеличит возможности для детей и молодых, позволит дотянуться до тех ребят, которые увлечены спортом, или хотят быть задействованы в социальной жизни страны, реализовывать свои инициативы и получать поддержку".

"Я знаю, что сотрудничество с Росмолодежью принесет конкретный результат. Благодаря этому у десятков тысяч ребят появятся все условия, чтобы реализовать свои мечты в автоспорте <…>. Вместе с Росмолодежью мы сможем еще шире использовать автоспорт как инструмент патриотического воспитания: привлекать ребят к занятию спортом, учить их дисциплине, командной работе, уважению к труду. Через такие проекты мы помогаем людям, которые завтра будут двигать вперед нашу экономику, науку, культуру вперед, с чувством личной ответственности за свое будущее, за будущее страны", - отметил Борис Ротенберг.

Соглашение с Обществом "Отечество" предусматривает развитие единоборств среди молодежи, создание центров наставничества на базе региональных подразделений организации, а также работу по социализации детей участников СВО и адаптации трудных подростков.

О форуме

Пятый международный форум гражданского участия "Мы вместе" проходит 2-5 декабря в Национальном центре "Россия". Событие посвящено добровольчеству, благотворительности и социальному партнерству, оно объединит тысячи участников из всех регионов России и 47 иностранных государств. Организаторами форума выступают Росмолодежь и Добро.рф. ТАСС - генеральный информационный партнер.