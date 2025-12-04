На юго-востоке Москвы начали реабилитацию Шибаевского пруда

Водоем площадью 6 га очистят от ила и создадут новую зону биоплато

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению реабилитации Шибаевского пруда на юго-востоке столицы. Об этом сообщил ТАСС заммэра Москвы Петр Бирюков.

"Шибаевский пруд входит в каскад Кузьминских прудов, расположенных на реке Чурилихе на территории музея-заповедника "Кузьминки-Люблино", на протяжении многих лет он остается любимым местом отдыха местных жителей. Но сейчас водоем находится в неудовлетворительном состоянии, в частности, на дне накопились большие объемы ила. В связи с этим было принято решение провести его комплексную реабилитацию, работы планируем завершить до конца этого года", - сказал Бирюков.

Он уточнил, что водоем площадью 6 га очистят от ила и создадут новую зону биоплато.

"В рамках проекта извлечем иловые отложения объемом 23,5 тыс. куб. м, мероприятия проведем с использованием плавающего земснаряда, уровень воды будет понижен частично, что не повлияет на сформированную экосистему. Организуем в дополнение к существующей новую зону биоплато площадью 710 кв. м, в теплое время года высадим более 13 тыс. водных растений", - добавил заммэра.

Глава комплекса городского хозяйства заверил, что специалисты регулярно проводят обследования столичных водоемов, в случае выявления проблем принимается решение о реабилитации. Список водных объектов формируется ежегодно с учетом пожеланий москвичей. Всего в этом году в Москве запланировано обновление 19 прудов.