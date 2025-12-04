В Подмосковье модернизация водоснабжения охватит каждого второго жителя региона

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что каждый водозаборный узел имеет отличие по качеству воды, а значит по степени и способу очистки

Редакция сайта ТАСС

© Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Масштабная программа модернизации объектов водоснабжения Московской области улучшит жизнь порядка 4,5 млн жителей региона, об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

"Есть большая президентская программа, мы в ней, наверное, самые активные участники. Если в Подмосковье 9,1 млн жителей на 1 декабря, то наша программа модернизации водоснабжения касается половины - 4,5 млн. Что это значит? Это значит, что мы вместе с федеральным центром в рамках национального проекта активно модернизируем очистные сооружения. Это значит, что мы настраиваем новые водозаборные узлы", - сказал губернатор в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

Воробьев рассказал, что каждый водозаборный узел в регионе имеет отличие по качеству воды, а значит по степени и способу очистки.

Он добавил, что в Подмосковье собственная вода, в частности, богата железом, поэтому регион оказывает особое внимание очистке воды от различных примесей.

Ранее в ходе публичных слушаний по проекту бюджета Московской области на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов министр экономики и финансов региона Дмитрий Прянчиков сообщал, что на модернизацию объектов водоснабжения и водоотведения в 2026 году планируется предусмотреть 50 млрд рублей. Из них 23 млрд рублей направят на самые крупные инфраструктурные объекты - на очистные сооружения, еще по 10 млрд рублей предусмотрят на сети и водозаборные узлы.