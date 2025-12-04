В России запустили сервис для адресной помощи участникам СВО и членам их семей

Пока сервис доступен в девяти пилотных регионах

Редакция сайта ТАСС

© Александр Полегенько/ ТАСС

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Платформа Добро.рф совместно с государственным фондом "Защитники Отечества" представили сервис для адресной помощи военнослужащим и ветеранам СВО, а также членам их семей, - навигатор #Мывместе. Об этом ТАСС сообщили организаторы форума "Мы вместе".

"На полях юбилейного Международного форума гражданского участия "Мы вместе", который со 2 по 5 декабря проходит в Национальном центре "Россия", "Добро.рф" представила новый сервис - навигатор #Мывместе, реализованный совместно с государственным фондом "Защитники Отечества". Он объединил меры поддержки для бойцов и ветеранов специальной военной операции, а также их семей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что сервис объединил более 15 тыс. организаций - НКО, "Добро.Центров" и ресурсных центров. Там уточнили, что их предложения распределены по разным типам благополучателей: участник СВО, ветеран или член семьи, а также есть рубрикатор по жизненным ситуациям, в который входит реабилитация, лечение, психологическая поддержка, получение льгот и компенсаций, поиск пропавших без вести и многое другое.

"Для участников и ветеранов СВО, а также членов их семей в навигаторе #Мывместе есть еще одна возможность - адресная помощь. Пока она доступна в девяти пилотных регионах: Белгородской, Брянской, Ленинградской, Калининградской, Псковской, Ростовской и Рязанской областях, а также в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре и Донецкой Народной Республике", - проинформировали в пресс-службе.

Пятый Международный форум гражданского участия "Мы вместе" проходит 2-5 декабря в Национальном центре "Россия". Событие посвящено добровольчеству, благотворительности и социальному партнерству, оно объединит тысячи участников из всех регионов России и 47 иностранных государств. Организаторами форума выступают Росмолодежь и "Добро.рф". ТАСС - генеральный информационный партнер.