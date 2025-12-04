Путепровод МЦД-2 на трассе Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе готов на 70%

Его длина составит 150 м

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Строительство 150-метрового путепровода над железнодорожными путями второго Московского центрального диаметра (МЦД-2) в составе пятого участка трассы Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе (СБВ) в столице выполнено на 70%. На объекте завершена надвижка пролетного строения, идет армирование будущей железобетонной плиты, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Путепровод над путями МЦД-2, строительство которого продолжается в составе пятого участка трассы Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе, появится на отрезке от Новобутовской улицы до Варшавского шоссе. Его длина составит 150 м, а ширина - 24 м. На путепроводе будет четыре полосы движения: по две в каждую сторону. <…> Сейчас идет подготовка арматуры железобетонной плиты, после чего будет проведено бетонирование первой захватки. Общая готовность проекта составляет уже 70%. Завершить возведение путепровода планируется в следующем году", - отметил Ефимов, слова которого приводит пресс-служба градостроительного комплекса.

Как ранее сообщал мэр Москвы Сергей Собянин, строительство путепровода над путями МЦД-2 ведется в сложных условиях. Для проведения работ используются ночные технологические окна продолжительностью три часа, в течение которых приостанавливается железнодорожное движение.

"Пролетное строение путепровода сталежелезобетонное, с железобетонной плитой проезжей части. Оно состоит из 15 блоков, выполненных из металла. Пролетное строение собрали на стапеле и надвинули на опоры с западной стороны в несколько этапов во временные окна, предоставленные железнодорожниками. Масса смонтированного металла пролетного строения составляет 1,4 тыс. тонн, а объем железобетонной плиты проезжей части - почти 1,2 тыс. куб. м. Сооружение улучшит транспортную ситуацию на юге столицы, обеспечит удобный выезд на магистраль с Варшавского шоссе со стороны области и с Расторгуевского шоссе", - добавил руководитель департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Москвы Василий Десятков.

Протяженность трассы СБВ по прямому ходу с учетом Внуковского шоссе составит 26,6 км, а общая протяженность новых дорог с учетом развязок - свыше 95 км. Благодаря новому участку магистрали нагрузка на МКАД должна снизиться примерно на 16% и на 12-13% - на Варшавское и Калужское шоссе.