Якутские офтальмологи помогли жителям бывшего прифронтового района в Донецке

Они не получали помощь на протяжении 10 лет

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Якутские офтальмологи-добровольцы помогли восстановить зрение жителям бывшего прифронтового Петровского района Донецка, которые не получали помощь на протяжении 10 лет, сообщил на форуме "Мы вместе - 2025" глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

Четыре ранее прифронтовых района Донецка - Киевский, Куйбышевский, Петровский и Кировский - перестали подвергаться регулярным атакам со стороны ВСУ после освобождения Авдеевки и прилегающих территорий в 2024 году.

"У нас четыре [ранее] прифронтовых района <...> в Донецке, и тут пошло активное отодвигание линии фронта, у нас в Петровском районе оказываются более благоприятные условия, и выясняется ряд таких моментов, которые не были на первом плане на протяжении непростых лет. Оказывается, что офтальмологов не хватало, причем некоторые не могли получить необходимую помощь на протяжении почти 9-10 лет. И вот я обратился к своему коллеге Айсену Сергеевичу [Николаеву, главе Якутии]. Откликнулся. Мы для себя поставили жирную галочку, что сделали точно доброе дело. Потому что видеть людей, которым вернулось зрение, причем быстро, качественно и не больно, как они говорили, это послужило очередным предметом для гордости", - сказал Пушилин.

Глава региона уточнил, что врачи-офтальмологи помогали жителям региона в подшефных Кировском и Докучаевске, однако тут добровольно помогли жителям Донецка. Он добавил, что Донецкая Народная Республика является ярким примером добровольчества, в которое включились все неравнодушные жители с 2014 года, и у него, как главы региона, в 2025 году много поводов для гордости за волонтеров в республике.

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий на форуме отметил, что гордится запорожцами, которые в период 2014-2018 годов, когда ветеранов Великой Отечественной войны и людей с ограниченными возможностями Украина начала вычеркивать из программ социальной помощи, взяли заботу об этих уязвимых категориях граждан.

Пятый Международный форум гражданского участия "Мы вместе" проходит 2-5 декабря в Национальном центре "Россия". Событие посвящено добровольчеству, благотворительности и социальному партнерству, оно объединит тысячи участников из всех регионов России и 47 иностранных государств. Организаторами форума выступают Росмолодежь и "Добро.рф".