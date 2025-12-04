В Чебоксарах открыли центр беспилотных технологий для школьников

Там они научатся проектировать и пилотировать дроны

ЧЕБОКСАРЫ, 4 декабря. /ТАСС/. Открытие центра беспилотных технологий для детей состоялось в Чебоксарах. Школьники здесь научатся проектировать и пилотировать дроны, написал в своем Telegram-канале министр образования Чувашии Дмитрий Захаров.

"В чебоксарском "Кванториуме" открыли новый центр беспилотных технологий. Это современная лаборатория, где ребята будут проектировать, программировать и пилотировать дроны", - сообщил Захаров.

Ожидается, что на базе центра будет организована профориентационная работа для школьников, которые занимаются программированием и созданием беспилотных летательных аппаратов. "Это знаковое событие для юных инженеров и авиамоделистов. Здесь ребята будут получать знания и оттачивать навыки по управлению БПЛА, <…> будет проводиться много соревнований", - цитируют в мэрии Чебоксар начальника управления образования Алексея Лукшина.

В центре беспилотных технологий состоялся открытый чемпионат Чувашии по пилотированию и программированию дронов "Гонка дронов". По данным городской администрации, в нем приняли участие дети из Чувашии, Марий Эл, Бурятии, Нижегородской и Ленинградской областей. Ребята показали навыки программирования беспилотников, соревновались на гоночной трассе с квадрокоптерами и на виртуальном симуляторе.