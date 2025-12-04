Ростовская область привлекла 8,7 млрд рублей кредита на модернизацию ливневок

Эти средства пойдут, в частности, на создание ливневых канализаций в Левенцовке в Западном массиве

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 декабря. /ТАСС/. Ростовская область получит 8,7 млрд руб. казначейского кредита на модернизацию ливневой канализации в Ростове-на-Дону, где при сильных дождях подтапливает ряд районов. Об этом заявил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в прямом эфире специальной программы "Разговор напрямую".

Во время сильного ливня в Ростове-на-Дону регулярно подтапливает ряд улиц, регистрируются и трагические случаи. В 2023 году после сильного ливня в коллекторе обнаружили тело 82-летней жительницы Ростова-на-Дону. При аналогичных обстоятельствах в 2016 году погибла 14-летняя девочка.

"Буквально на днях нам был одобрен так называемый инфраструктурный кредит казначейский на сумму почти 8,7 млрд рублей. Наше софинансирование порядка 3 млрд рублей. <…> Это те деньги, которые пойдут на создание ливневых канализаций в Левенцовке в Западном массиве и создание всей инфраструктуры", - сказал Слюсарь.