В Казбековском районе Дагестана восстановили движение после снегопада

Продолжаются работы по расчистке дороги

Редакция сайта ТАСС

МАХАЧКАЛА, 4 декабря. /ТАСС/. Движение по автодороге в Казбековском районе Дагестана возобновили после снегопада. Об этом сообщает пресс-служба Дагестанавтодора.

"В Казбековском районе на автомобильной дороге подъезд к с. Артлух от автодороги Хасавюрт - Тлох обеспечен проезд автотранспорта по временной схеме. Транспортное сообщение с с. Артлух, прерванное ранее в связи со снежной метелью, восстановлено. Продолжаются работы по расчистке дороги до полной ширины проезжей части", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в Гумбетовском районе продолжается расчистка снега на автодороге Хасавюрт - Тлох. Ведутся работы по ликвидации снежных заносов на участке автодороги Хасавюрт - Тлох с 46-го по 52-й км.