На Кубани ввели краевой материнский капитал на четвертого и последующих детей

В регионе в 2025 году его размер составил порядка 161 тыс. рублей, он ежегодно индексируется

Редакция сайта ТАСС

© Антон Новодережкин/ ТАСС

КРАСНОДАР, 4 декабря. /ТАСС/. Меры социальной поддержки многодетных семей расширили в Краснодарском крае, где краевой материнский (семейный) капитал теперь будет распространяться на четвертого и последующих детей в семье. Соответствующие поправки в законодательство внесены на заседании заксобрания Краснодарского края.

"Законопроектом, разработанным в развитие соответствующего указа президента, мы увеличиваем на Кубани кратность такой меры, как получение материнского капитала. Теперь он будет выдаваться не разово - за третьего или четвертого ребенка, а многократно - за третьего и всех последующих детей. Уверен, это станет логичным продолжением работы, проводимой органами госвласти по поддержке материнства и детства в целом", - сказал председатель заксобрания региона Юрий Бурлачко.

В регионе в 2025 году размер краевого материнского (семейного) капитала составил порядка 161 тыс. рублей, он ежегодно индексируется. Средства можно направить на улучшение жилищных условий, газификацию, образование и медицинскую реабилитацию детей.

Также в Краснодарском крае продлили право получение социальной помощи многодетным семьям с детьми-инвалидами до достижения ими 23 лет, независимо от того, учатся они или нет. Также упрощен порядок выдачи удостоверений многодетных семей в части регистрации родителей. Теперь такой статус можно будет подтвердить, если хотя бы один из родителей зарегистрирован в Краснодарском крае, независимо от места жительства второго родителя.

В Краснодарском крае проживают 809 тыс. семей, в них воспитываются 1,4 млн детей. Из них 330 тыс. детей растут в многодетных семьях. Такой статус имеют 95 тыс. семей. В 2025 году на социальную поддержку семей с детьми в регионе было направлено 33,6 млрд рублей.