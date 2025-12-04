На Кубани участникам СВО присвоили первоочередное право на заготовку леса

Также для них будет применяться специальный коэффициент по договорам купли-продажи лесных насаждений

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОДАР, 4 декабря. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края расширили меры поддержки участников специальной военной операции и членов их семей, закрепив за ним первоочередное право на заготовку леса для строительства, ремонта и отопления домов.

"Инициатива, внесенная прокурором Краснодарского края Сергеем Владимировичем Табельским, предоставит защитникам Отечества право заготавливать древесину для собственных нужд вне очереди. Это немаловажно, поскольку зачастую ребята приезжают в отпуск всего на пару-тройку недель. Более того, при оплате древесины для всех категорий участников СВО будет предусмотрен корректирующий коэффициент. Отмечу, это лишь толика того, чем мы можем отблагодарить наших воинов за то, что они делают для нас с вами", - прокомментировал принятие инициативы председатель Заксобрания региона Юрий Бурлачко.

Проектом закона участники СВО и члены их семей наделяются первоочередным правом на заготовку древесины для строительства, ремонта, и отопления жилых домов. Также для них будет применяться специальный коэффициент по договорам купли-продажи лесных насаждений.

В Краснодарском крае действует широкий спектр мер поддержки участников СВО и членов их семей: выплаты, частичная компенсация расходов на ремонт жилья и газификацию, сертификаты на санаторно-курортное лечение и другие.