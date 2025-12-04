В Краснодарском крае ввели доплаты молодым педагогам и увеличили выплаты учителям

КРАСНОДАР, 4 декабря. /ТАСС/. Дополнительные выплаты в размере 3 тыс. рублей в месяц ввели в Краснодарском крае для педагогов государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет, а также преподавателей, которые совмещают педагогическую деятельность с учебой по специальности, а педагогам дошкольных организаций выплаты повысили в два раза, до 10 тыс. рублей. Соответствующее решение приняли депутаты Законодательного собрания Краснодарского края в ходе сессии 4 декабря.

″Особое значение материальная составляющая имеет для молодых преподавателей и воспитателей, делающих первые шаги в профессии. Это этап, когда они должны поверить в то, что не останутся без помощи и поддержки, что их знания и квалификация не только востребованы обществом, но и позволят в перспективе еще больше увеличить доход. Этому способствует сложившийся на Кубани подход к стимулированию учительского труда на краевом и муниципальных уровнях, что, в свою очередь, играет значительную роль в работе по привлечению молодых специалистов в школы и иные учебные заведения и сокращению дефицита кадров в системе образования″, - прокомментировал принятое решение председатель законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко.

Благодаря принятию поправок по 3 тыс. рублей в месяц будут дополнительно получать педагоги государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет, а также работающие педагоги, обучающиеся в средних и высших учебных заведениях педагогической направленности

Кроме того, принято решение с 1 января 2026 года в два раза, до 10 тыс. рублей повысить ежемесячные доплаты педагогам муниципальных дошкольных образовательных организаций и с 10 тыс. рублей до 15 тыс. рублей повысить надбавки учителям, педагогам дополнительного образования, педагогам-психологам, преподавателям-организаторам основ безопасности и защиты Родины, социальным педагогам, учителям-дефектологам и логопедам муниципальных общеобразовательных организаций.

На Кубани существует проблема нехватки кадров для школ, ее уже на протяжении нескольких лет решают за счет выпускников техникумов и колледжей, которым разрешили преподавать