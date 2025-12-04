Пушилин заявил о скором начале восстановления освобожденного Красноармейска

Город является важным транспортным узлом для ДНР

Редакция сайта ТАСС

Глава ДНР Денис Пушилин © Софья Сандурская/ ТАСС

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Власти Донецкой Народной Республики (ДНР) рассчитывают в ближайшее время приступить к восстановлению недавно освобожденного Красноармейска, который является важным транспортным узлом для региона. Об этом сообщил на форуме "Мы вместе - 2025" глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Президент РФ Владимир Путин вечером 30 ноября посетил один из пунктов управления объединенной группировки войск, где получил доклады, в том числе об освобождении Красноармейска в ДНР и Волчанска в Харьковской области.

"Не стоим на месте. В любом случае, мы сейчас видим и Красноармейск, и не за горами [время], когда будем в полной мере заниматься там восстановительными работами, потому что это важный транспортный узел, и, конечно, он будет являться неотъемлемой частью промышленной составляющей и транспортной составляющей для нашего региона", - сказал Пушилин.

Красноармейск - один из центров угольной промышленности Донбасса. Бои за агломерацию начались в 2024 году, активная фаза возобновилась весной 2025 года. В агломерации проживали более 370 тыс. человек, сейчас - около 2 тыс. Это один из основных транспортных узлов Донбасса, включая узловую железнодорожную станцию Покровск. Город логистически важен для ВСУ, так как через него проходят дороги в направлении Славянска, Запорожья и Днепропетровска. После полного перехода под российский контроль ВС РФ смогут развивать наступление в сторону Дружковки, Славянска и Краматорска в ДНР.

О форуме

Пятый Международный форум гражданского участия "Мы вместе" проходит 2-5 декабря в Национальном центре "Россия". Событие посвящено добровольчеству, благотворительности и социальному партнерству, оно объединит тысячи участников из всех регионов России и 47 иностранных государств. Организаторами форума выступают Росмолодежь и "Добро.рф".

ТАСС - генеральный информационный партнер.