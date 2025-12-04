В Оренбуржье ежегодно направляют по 1 млрд рублей на обеспечение граждан жильем

Губернатор региона Евгений Солнцев отметил, что также власти продумывают новые льготы для семей с тремя и более детьми

ОРЕНБУРГ, 4 декабря. /ТАСС/. Около 1 млрд рублей ежегодно направляется в Оренбургской области на обеспечение жильем льготных категорий граждан, среди которых многодетные семьи. Об этом сообщил в ходе прямой линии губернатор региона Евгений Солнцев.

"У нас более 140 тыс. многодетных семей. Мы каждый год тратим по 1 млрд рублей на эти цели (обеспечение жильем льготников - прим. ТАСС). Программа очень востребована. Мы видим, что она пользуется популярностью и точно будем ее продолжать", - сказал глава региона.

Он отметил, что власти также продумывают новые льготы для семей с тремя и более детьми. "Нужно помогать многодетным семьям. Чтобы этим гордились, чтобы это было трендом развития нашей страны", - подчеркнул Солнцев, добавив, что сам является многодетным отцом.

По информации правительства региона, в бюджете 2026 года запланировано более 1 млрд рублей в том числе на обеспечение жильем многодетных семей, детей-сирот и других льготников. Всего жилищные условия улучшат порядка 500 жителей, которые имеют право на выплаты. Кроме того, в 2026 году улучшить жилищные условия смогут 347 молодых семей. В это число входят 72 семьи участников специальной военной операции.