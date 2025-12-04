В северных регионах пройдут уроки безопасности "Медвежьего патруля"

Знание повадок животного и четких алгоритмов действий - не просто рекомендация, а необходимость для безопасности людей и сохранения редкого хищника, заявил координатор проекта в АНО "Чистая Арктика" Александр Марков

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Образовательный марафон проекта "Медвежий патруль" начался в Архангельской области. Обучающие занятия по безопасному поведению при встрече с хищниками пройдут во всех арктических регионах России до 27 февраля - Международного дня белого медведя, сообщает пресс-служба проекта "Чистая Арктика".

"Освоение Арктики будет нарастать, а значит, встречи человека и белого медведя станут происходить чаще. Наша задача - через образование донести до каждого, кто работает или путешествует в высоких широтах, простую истину: конфликта можно и нужно избежать. Знание повадок животного и четких алгоритмов действий - это не просто рекомендация, а необходимость для безопасности людей и сохранения редкого хищника", - заявил координатор проекта "Медвежий патруль" в АНО "Чистая Арктика" Александр Марков, чьи слова приводятся в сообщении.

4 декабря уроки о повадках и охране белого медведя прошли в школе № 68 Архангельска. В них участвовали 50 школьников профильных экологических классов. Им рассказали о ценности вида, правилах безопасного поведения при возможной встрече и основах мирного сосуществования. Ключевые правила при встрече: не бежать, не показывать страх, не поворачиваться спиной, медленно отступать и использовать разрешенные спецсредства - ракетницы, фальшфейеры. Уроки разработаны специалистами Минпросвещения РФ при участии экспертов Росприроднадзора, Московского зоопарка и проекта "Чистая Арктика".

"На Земле Франца-Иосифа и на Новой Земле, входящих в состав Архангельской области, встречи человека с белыми медведями фиксируются часто. Семинары для профильных специалистов являются одним из способов профилактики конфликтных ситуаций с участием белых медведей", - сообщил заместитель председателя правительства Архангельской области Игорь Мураев.

Белый медведь занесен в Красную книгу РФ. В российской Арктике обитает четыре популяции белых медведей, общая численность которых оценивается не менее чем в 10 тыс. особей. В Архангельской области обитает баренцевоморская популяция белого медведя, ареал которой охватывает архипелаги Земля Франца-Иосифа и Новая Земля, остров Вайгач. На фоне активного промышленного освоения Арктики, роста грузопотока по Северному морскому пути и увеличения турпотока просветительская работа становится критически важной.

О проекте

Проект "Медвежий патруль" инициирован руководителем Росприроднадзора Светланой Радионовой и поддержан президентом России Владимиром Путиным. Он направлен на сохранение белого медведя и минимизацию конфликтных ситуаций. Оператором проекта выступает АНО "Чистая Арктика". Генеральный партнер - госкорпорация "Росатом".