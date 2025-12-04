В системе СПО за три года появилось 40 новых профессий и специальностей

Привлекательным среднее профессиональное образование делает также трудоустройство, отметил директор департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения Виктор Неумывакин

Редакция сайта ТАСС

© Пресс-служба ИРПО

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 декабря. /ТАСС/. 40 новых профессий и специальностей появилось в системе среднего профессионального образования России за последние три года. Такие данные привел директор департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения РФ Виктор Неумывакин во время пленарного заседания финала чемпионата "Профессионалы".

"Система среднего профессионального образования последние годы в силу своей привлекательности и в силу демографических тенденций бьет все рекорды - 1,3 млн составил прием в систему СПО в этом году. <...> Все федеральные государственные образовательные стандарты претерпели те или иные изменения для того, чтобы быть современными. 265 стандартов были полностью переписаны под новый макет, 40 новых профессий и специальностей появилось в системе СПО за последние три года", - сказал он.

По его данным, привлекательным СПО делает также трудоустройство - 81% выпускников среднего профессионального образования трудоустраивается по специальности.

Финал чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" проходит в Санкт-Петербурге. Соревнование состоит из четырех блоков компетенций: "образование", "сервис", "производство" и "инженерные технологии". Чемпионат организован Минпросвещения России, федеральный оператор - Институт развития профессионального образования. Чемпионат проходит в соответствии с задачами нацпроекта "Молодежь и дети".