В Оренбуржье не планируют запрещать новогодние фейерверки

Также не будет ограничений по иллюминации городов

ОРЕНБУРГ, 4 декабря. /ТАСС/. Фейерверки не планируется запрещать на новогодних праздниках в Оренбургской области. Также не будет ограничений по иллюминации городов, сообщил в ходе прямой линии губернатор региона Евгений Солнцев.

"Запрещать не будем фейерверки, оставим. По электричеству тоже, у нас не будет вводиться ограничений никаких по иллюминации. Я считаю, что у нас вообще мало иллюминации", - сказал глава региона, отметив, что на некоторых зданиях в центре Оренбурга можно добавить архитектурную подсветку.

Солнцев рассказал, что в Оренбурге устанавливают городские елки. Также планируются праздничные мероприятия для детей.

"Отдельно мы предусмотрели [праздничную программу] для детей, в приоритете - детей участников СВО, детей погибших участников СВО. <…> Мы планируем, что 4,1 тыс. человек посетят новогодние елки и концертные выступления", - сказал губернатор.