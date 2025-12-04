В регионах заявили о востребованности волонтерских и добровольческих движений

В Ульяновской области каждый 12-й житель является волонтером, сообщил губернатор Алексей Русских

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Жители российских регионов проявляют высокий интерес к участию в добровольческих и волонтерских движениях. Об этом на форуме "Мы вместе - 2025" сообщили губернаторы российских субъектов.

"Пандемия, поддержка специальной военной операции, восстановление наших территорий приграничных - это все вызовы, на которые сибиряки очень ярко отзываются. Мы, тут, может быть, можно спорить, как считать, но вот мы сегодня штурмуем цифру в миллион. Миллион человек за последние годы нашли возможность, желание, услышали этот призыв, приняли участие в различных [добровольческих и волонтерских] проектах", - сказал губернатор Красноярского края Михаил Котюков.

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских отметил, что в регионе на сегодняшний день каждый 12-й житель является волонтером. По его словам, число волонтеров в регионе также кратно возросло - с 15 тыс. в 2022 году до более 90 тыс. на текущий момент. "Задачи мы себе ставим следующие - 50% молодежи должны быть вовлечены в волонтерское движение", - добавил Русских.

Глава Удмуртии Александр Бречалов также сообщил об активной работе волонтеров в регионе и реализации добровольческих проектов. Так, по его словам, особый акцент в этом году был сделан на этнокультурное взаимодействие. "У нас возник региональный корпус этноволонтеров <…>. Около 700 человек в этом направлении работают. Это добровольчество в сфере этнокультурного взаимодействия, гармонизации межнациональных отношений и, в том числе, профилактики экстремизма среди молодежи", - сказал он.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер, в свою очередь, отметил, что в регионе проходит уникальный передвижной фестиваль "Челябинская область - большая семья", основанный на принципах волонтерства и добровольчества. "Каждый день из одного города в другой, в течение трех с половиной месяцев, с конца мая по середину сентября, объезжает весь регион такой автопоезд. И нашим жителям в каждом муниципалитете, в каждом городе оказывается помощь, в том числе добровольческая - <…> 200 тыс. человек участвуют. Весь регион объединяется вместе, и, я повторюсь, основа - это, конечно, наши добровольцы", - добавил Текслер.

О форуме

Форум "Мы вместе" проходит на площадке Национального центра "Россия" со 2 по 5 декабря. Мероприятие объединяет тысячи участников со всех регионов РФ и представителей 47 иностранных государств. Форум посвящен добровольчеству, благотворительности и социальному партнерству, а также отражает растущий интерес к волонтерству и социальным инициативам как в России, так и за рубежом. Организаторами выступают Росмолодежь и Добро.рф.

