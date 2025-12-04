Суд смягчил меру пресечения экс-ректору ПсковГУ

Наталью Ильину отправили под домашний арест

Наталья Ильина (слева) © Алексей Семёнов/ ТАСС

ПСКОВ, 4 декабря. /ТАСС/. Псковский городской суд заменил меру пресечения в виде содержания под стражей на домашний арест бывшему ректору ПсковГУ Наталье Ильиной. Заседание прошло в закрытом режиме, прессу допустили на оглашение решения суда, сообщает корреспондент ТАСС.

"Псковский городской суд <...> постановил ходатайство следствия удовлетворить, изменить меру пресечения Ильиной на меру пресечения в виде домашнего ареста по 3 февраля 2026 года", - объявила судья.

Ильиной запрещено выходить за пределы помещения, общаться со свидетелями, получать почтовые отправления и пользоваться интернетом. Суд освободил ректора Ильину из под стражи в зале суда.

В ходе открытой части заседания Ильина сообщила суду, что у нее имеется хроническое заболевание. В своем ходатайстве следствие попросило перевести заседание в закрытый режим, сославшись на то, что в ходе него будут рассмотрены факты, представляющие государственную тайну.

О деле Ильиной

В начале апреля Ильина была задержана по уголовному делу о мошенничестве. По версии следствия, Ильина с 2020 по 2021 год трудоустроила в образовательное учреждение своего знакомого на должность доцента. Но тот на рабочем месте не появлялся и трудовых обязанностей не исполнял. По данным правоохранительных органов, Ильина на протяжении как минимум четырех последних лет проживала в номере-люксе гостиничного комплекса "Двор Подзноева". Общая стоимость таких услуг за этот период, по предварительным данным, превысила 14 млн рублей.

В конце мая сотрудники правоохранительных органов возбудили второе уголовное дело в отношении Ильиной по статье о превышении должностных полномочий. В августе в отношении экс-ректора были возбуждены два уголовных дела. А в октябре сотрудники правоохранительных органов возбудили в отношении нее еще три новых уголовных дела.