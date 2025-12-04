Ульяновская область стала победителем премии "Мы вместе"

Второе и третье места в номинации "Субъект Российской Федерации" заняли Красноярский край и Челябинская область

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Ульяновская область стала победителем в номинации "Субъект Российской Федерации" премии "Мы вместе". Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко вручил награду главе региона Алексею Русских, передает корреспондент ТАСС.

Кириенко в ходе церемонии отметил, что за 10 лет в 10 раз увеличилось количество россиян, которые принимают каждый год участие в добровольческих проектах. "И это количество постоянно растет", - подчеркнул он.

"Я благодарю всех за признание работы более чем 90-тысячной армии волонтеров Ульяновской области. Все мы с вами делаем одно очень важное и нужное дело. Мы сохраняем нашу страну и помогаем всем, кому нужна помощь, и мы все с вами приближаем нашу будущую победу", - сказал губернатор.

Организаторы отметили, что Ульяновская область создала эффективную систему волонтерства, ключевыми достижениями стали в том числе восстановление исторического парка силами 280 волонтеров, ежегодная акция с вручением 10 тыс. тюльпанов женщинам-ветеранам и системный сбор помощи для животных.

Второе и третье места в номинации "Субъект Российской Федерации" заняли Красноярский край и Челябинская область, соответственно.

Пятый международный форум гражданского участия "Мы вместе" проходит 2-5 декабря в Национальном центре "Россия". Событие посвящено добровольчеству, благотворительности и социальному партнерству, оно объединяет тысячи участников из всех регионов России и 47 иностранных государств. Организаторами форума выступают Росмолодежь и "Добро.рф". ТАСС - генеральный информационный партнер.