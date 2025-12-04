Хинштейн сообщил о планах создания памятника боевому братству КНДР и РФ в Курске

Члены экспертного совета предложили разместить его на территории сквера на Интернациональной, сообщил губернатор Курской области

КУРСК, 4 декабря. /ТАСС/. Памятник боевому братству КНДР и России создадут в Курской области при поддержке Минобороны РФ. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

"Большие планы по увековечиванию памяти военнослужащих, которые защищают нашу землю в наши дни. При поддержке Минобороны создадим памятник боевому братству КНДР и России. Члены экспертного совета предложили разместить его на территории сквера на Интернациональной, который сейчас благоустраивается: договорились выехать на место и обсудить с курянами", - написал он.

Глава региона отметил, что до конца года планируется открыть как минимум четыре объекта: памятник Герою России Сергею Чебневу в Курчатове, мемориальную доску уроженцу Курска, выдающемуся советскому разведчику, генерал-лейтенанту Вадиму Кирпиченко на здании электромеханического техникума, памятник государственному деятелю Артамону Матвееву, а также скульптурную композицию Гайдару и тимуровцам возле молодежного центра "Гелиос". Каждый из объектов приурочен к памятным датам и создан без бюджетных средств.

Также власти прорабатывают вопрос о создании скульптурного комплекса, посвященного курянам-ратникам, древним защитникам курской земли. Создание и изготовление композиции берет на себя курское землячество.

Хинштейн предложил назвать программу по увековечиванию выдающихся людей к 1 000-летию города "Куряне славные". В настоящее время в шорт-листе около 15 имен, но перечень не исчерпывающий.