Воробьев: Подмосковье продолжит внедрять телемедицинские услуги

В регионе 700 тыс. человек получают льготные лекарства, сообщил губернатор

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Московская область планирует нарастить количество телемедицинских консультаций. Об этом в эфире радиостанции "Комсомольская правда" сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, отвечая на вопросы жителей.

"У нас в Подмосковье в поликлиниках каждый год <…> 50-55 млн посещений. Наша задача минимум 20%, может быть, и 25%, пока 8,5%, перевести в телемедицину и в дистанционные услуги", - рассказал Воробьев.

По его словам, в настоящее время в Подмосковье 700 тыс. человек получают льготные лекарства. Благодаря телемедицинским услугам врач может продлить рецепт автоматически, гражданам нет необходимости идти в поликлинику.

Кроме того, телемедицина поможет освободить врача от рутинной работы. "Мы вместе с федеральным центром ищем различные возможности для того, чтобы телемедицину продвигать вперед и делать удобным услугу нашим жителям", - добавил губернатор.