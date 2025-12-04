Верховный суд рассмотрит спор о квартире Долиной 16 декабря

Речь идет о рассмотрении дела по жалобе на решения нижестоящих инстанций по иску к Полине Лурье

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Верховный суд России рассмотрит дело о квартире певицы Ларисы Долиной 16 декабря. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе высшей судебной инстанции.

"Верховный суд России назначил рассмотрение дела по жалобе на решения нижестоящих инстанций по иску Ларисы Долиной к Полине Лурье на 16 декабря", - отметили в пресс-службе.

13 августа 2024 года стало известно, что Долина стала жертвой телефонных мошенников, которые звонили ей с территории Украины. Они систематически выходили на связь с апреля по июнь и убеждали перевести накопления якобы на безопасный счет, чтобы сохранить их от противоправных посягательств. В результате певица перевела свои сбережения на подконтрольные мошенникам счета, а также продала свою квартиру. Поняв, что ее обманули, она обратилась в полицию. Позже на основании решения Хамовнического суда столицы по иску Долиной сделка о продаже ее квартиры была признана недействительной. Мосгорсуд подтвердил это решение, а Второй кассационный суд общей юрисдикции 27 ноября отклонил жалобы на постановления нижестоящих судов. Последней инстанцией для подачи жалобы является Верховный суд РФ. Покупательница квартиры артистки Полина Лурье обратилась туда с жалобой.