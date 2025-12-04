В Чувашии выделили около 85 млн рублей на мемориал в честь участников СВО

Памятное сооружение возведут на территории мемориального парка "Победа"

ЧЕБОКСАРЫ, 4 декабря. /ТАСС/. Средства в размере 84,7 млн рублей выделили в Чувашии на строительство мемориала в честь участников специальной военной операции. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр республики Сергей Артамонов.

"Выделить в 2025 году из резервного фонда кабинета министров Чувашской Республики <…> 84 744 220 [рублей] <…> на выполнение работ по изготовлению и установке <…> [объекта]: "Мемориал памяти погибших в ходе специальной военной операции", - говорится в тексте документа, опубликованного на официальном интернет-портале органов власти республики.

Главным распорядителем назначен Минстрой Чувашии, который предоставит средства бюджету города Чебоксары на реализацию первого этапа по созданию мемориала. Памятное сооружение в честь участников специальной военной операции возведут на территории мемориального парка "Победа".