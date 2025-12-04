Роскомнадзор с октября блокирует SnapChat

Это связано с его использованием для организации террористических действий

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Роскомнадзор блокирует приложение SnapChat с октября из-за его использования для организации террористических действий, сообщили в пресс-службе ведомства.

"По данным правоохранительных органов, SnapChat используется для организации и проведения террористических действий на территории страны, вербовки их исполнителей, совершения мошеннических и иных преступлений против наших граждан. В соответствии с правилами централизованного управления сетью связи общего пользования Роскомнадзор принял меры по блокировке сервиса 10 октября 2025 года", - говорится в сообщении.

Ранее Роскомнадзор сообщал, что вводит ограничения в отношении сервиса FaceTime, поскольку правоохранительные органы указывают на его использование для организации и проведения террористической деятельности.