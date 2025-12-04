В Вологодской области компенсируют автошколу матерям погибших бойцов СВО

Эта мера станет доступна с 1 января 2026 года

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Власти Вологодской области распространят компенсацию на обучение в автошколах не только на вдов, но и на матерей погибших участников специальной военной операции. Эта мера станет доступна для матерей с 1 января 2026 года, сообщил губернатор Георгий Филимонов в ходе своей прямой телевизионной линии.

"Действительно, в этом году было принято решение, что мы за счет средств областного бюджета компенсируем стоимость обучения в автошколе для вдов погибших военнослужащих в размере до 45 тыс. рублей. Однако вопрос абсолютно справедливый, и обещаю распространить эту меру поддержки с 1 января следующего года и на матерей наших героев, ушедших в вечность, которые отдали свою жизнь за то, чтобы страна жила, развивалась, процветала, чтобы у нас было будущее, и у детей было достойное будущее", -сказал Филимонов в прямом эфире, отвечая на вопрос жительницы Череповца.

С июля 2025 года вдовы после получения водительского удостоверения категории "B" могут получить компенсацию за обучение в автошколе в размере фактической стоимости обучения, но не более 45 тыс. рублей. На компенсацию могут рассчитывать те, кто проживает или пребывает на территории региона, договор на обучение должен быть заключен с начала спецоперации - с 24 февраля 2022 года, на момент подачи заявления водительское удостоверение должно быть получено.

В ходе прямой линии поступили также вопросы о доступе к врачам-психологам для братьев и сестер погибших воинов, а также о протезировании.

"Что касается протезирования за счет средств Минобороны РФ. Когда воин возвращается в регион, он через портал "Госуслуги" подает заявку и получает электронный сертификат. Он может использовать всю сумму электронного сертификата на приобретение протеза. Если ему нужен более усовершенствованный протез, он обращается в вологодское отделение фонда "Защитники Отечества" и формирует заявку через своего координатора на сумму доплаты, чтобы приобрести более дорогостоящий протез", - сказал Филимонов. Отделение фонда также обеспечивает современными спортивными инновационными протезами, если оборатиться в фонд через социального координатора, добавил глава региона.

С начала СВО на гуманитарную помощь, поддержку бойцов и их семей из Вологодской области направлено более 10,6 млрд рублей. В регионе действует 45 мер государственной поддержки военнослужащих и членов их семей, при этом помощь получают все без исключения - мобилизованные, контрактники, добровольцы.