Голикова наградила волонтеров знаком "Доброволец России"

Знаками были отмечены россияне из Краснодарского края, Свердловской, Белгородской, Астраханской, Иркутской, Челябинской областей, ДНР, Москвы и Красноярского края

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова © Сергей Карпухин/ ТАСС

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова наградила волонтеров за вклад в развитие добровольческого движения нагрудными знаками "Доброволец России", передает корреспондент ТАСС.

"Я искренне от всей души вас поздравляю и хочу поблагодарить за ту большую работу, за то подвижничество, которое сегодня является неотъемлемой частью вашего сердца. Это ваши эмоции и ваши чувства, потому что помощь ближнему - это самое главное, что может быть у каждого из нас. Помощь ближнему нас делает добрыми и украшает нас", - сказала она на торжественной церемонии награждения премии "Мы вместе".

Знаками "Доброволец России" были отмечены россияне из Краснодарского края, Свердловской, Белгородской, Астраханской, Иркутской, Челябинской областей, Донецкой Народной Республики, Москвы и Красноярского края.

Нагрудный знак "Доброволец России" - награда для волонтеров за значительный личный вклад в развитие добровольческого движения. Ею отмечают тех добровольцев, которые объединяют сообщества и помогают в сложных ситуациях, показывая значимость силы личной инициативы для всей страны.

Пятый Международный форум гражданского участия "Мы вместе" проходит 2-5 декабря в Национальном центре "Россия". Событие посвящено добровольчеству, благотворительности и социальному партнерству, оно объединит тысячи участников из всех регионов России и 47 иностранных государств.

Организаторами форума выступают Росмолодежь и "Добро.рф".