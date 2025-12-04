В Тамбове открыли центр по паралимпийским видам спорта

Тамбовская область вошла в число первых субъектов страны, где открыт такой центр, сообщил губернатор региона Евгений Первышов

ТАМБОВ, 4 декабря. /ТАСС/. Первый в регионе центр по паралимпийским видам спорта для участников СВО и детей с ограниченными возможностями здоровья открыли в Тамбове, сообщил глава Тамбовской области Евгений Первышов.

"Сегодня на базе спортивно-адаптивной школы паралимпийского и сурдлимпийского резерва вместе с президентом Паралимпийского комитета России Павлом Алексеевичем Рожковым открыли центр по паралимпийским видам спорта. Наши ветераны, а также дети и подростки с ограниченными возможностями здоровья смогут здесь реализовать себя в спорте", - сообщил Первышов.

По словам главы региона, Тамбовская область вошла в число первых субъектов страны, где открыт такой центр.

Ранее по поручению губернатора, министерство спорта Тамбовской области разработало программу спортивной реабилитации для ветеранов СВО. В настоящий момент в области действуют более 10 бесплатных секций по разным видам спорта, в том числе по пауэрлифтингу, настольному теннису, волейболу сидя, пулевой стрельбе, бильярду, греко-римской борьбе. Занятия ведут опытные тренеры, а инициатива по созданию некоторых секций принадлежит участникам СВО.