В Подмосковье построили более 800 км газораспределительных сетей с начала года

Строительные работы ведутся в более чем 70 населенных пунктах

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Специалисты "Мособлгаза" с начала 2025 года построили свыше 800 км газораспределительных сетей в рамках программы "Социальная газификация". Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики Подмосковья.

"С начала 2025 года в рамках реализации президентского проекта "Социальная газификация" специалисты "Мособлгаза" построили 810 км новых газораспределительных сетей, что позволило подключить к газу 43 тыс. жителей Московской области", - говорится в сообщении.

В пресс-службе рассказали, что в настоящее время строительные работы по программе ведутся в более чем 70 населенных пунктах Подмосковья. Там добавили, что Московская область - регион с наибольшим количеством населенных пунктов, вошедших в "Социальную газификацию" - в программу включены свыше 3,1 тыс. населенных пунктов.

"Подмосковье подтверждает статус региона-лидера в реализации президентского проекта "Социальная газификация". Наш ключевой принцип - бессрочное и бесплатное подведение газа до границы каждого участка в газифицированных населенных пунктах. Мы делаем все, чтобы максимальное число жителей получило доступ к самому экологичному, экономичному и удобному энергоносителю", - привели в сообщении слова министра энергетики Московской области Сергея Воропанова.