Патрушев поручил усилить контроль за строительством очистных сооружений в Марий Эл

Мероприятия по модернизации коммунальной инфраструктуры в республике будут продолжены

ЙОШКАР-ОЛА, 4 декабря. /ТАСС/. Вопросы строительства и запуска очистных сооружений в Республике Марий Эл в рамках федерального проекта "Оздоровление Волги" стали предметом совещания под председательством вице-премьера правительства РФ Дмитрия Патрушева, сообщает его пресс-служба.

В совещании также приняли участие глава республики Юрий Зайцев, руководство Минприроды, Минпромторга и Минстроя России, Росприроднадзора и Главгосэкспертизы. В центре внимания была реализация второго этапа реконструкции очистных сооружений в Йошкар-Оле. Ранее по национальному проекту "Экология" был завершен первый этап работ, но для полноценного функционирования объекта нужно выполнить все этапы.

"Дмитрий Патрушев поручил Минстрою России взять на особый контроль реализацию данного объекта. Мониторинг хода работ будет вестись в рамках инцидента №55 "Очистные сооружения". Мероприятия по модернизации коммунальной инфраструктуры в республике будут продолжены", - отметили в пресс-службе.

Всего в рамках федерального проекта "Оздоровление Волги" в Марий Эл с 2019 года велось строительство и реконструкция шести очистных сооружений в городах Йошкар-Ола и Козьмодемьянск, а также Мари-Турекском, Параньгинском и Килемарском районах. Участники совещания рассмотрели вопросы функционирования построенных сооружений, особое внимание уделив их модернизации и дооснащению необходимым оборудованием. Например, для доведения до нормативных параметров очистных сооружений в Козьмодемьянске нужно установить локальные очистные сооружения для промышленных предприятий-абонентов. Регион уже организовал соответствующую работу, к решению вопроса по поручению Патрушева подключится и Минпромторг РФ.