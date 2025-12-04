ОЭЗ "Липецк" возглавила рейтинг инвестиционной привлекательности особых экономических зон

Объем произведенной продукции резидентов ОЭЗ "Липецк" на 1 октября 2025 года составил 75,8 млрд рублей

ЛИПЕЦК, 4 декабря. /ТАСС/. Особая экономическая зона (ОЭЗ) "Липецк" возглавила Национальный рейтинг инвестиционной привлекательности ОЭЗ промышленно-производственного типа. Результаты за 2025 год представлены Ассоциацией кластеров, технопарков и ОЭЗ России при поддержке Министерства экономического развития РФ, сообщил журналистам губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

"Особая экономическая зона "Липецк" снова возглавила Национальный рейтинг инвестиционной привлекательности ОЭЗ промышленно-производственного типа. В первый раз этот статус был присвоен в 2022 году, второй - в 2024 году. Данный рейтинг позволяет определить наиболее инвестиционно привлекательные особые экономические зоны, которые обеспечивают инвесторам оптимальные условия для реализации проектов", - сказал Артамонов.

Губернатор отметил, что при составлении рейтинга учитывается наличие объектов инновационной, социальной инфраструктуры и благоустройства, опыт привлечения мер государственной поддержки на развитие инфраструктуры, наличие стратегии низкоуглеродного развития, промышленная кооперация, качество ведения социальных сетей, финансовая открытость и стратегическое планирование в ОЭЗ.

"В настоящее время в ОЭЗ "Липецк" зарегистрированы 68 резидентов - это крупнейшие мировые и российские компании, лидеры в своей сфере. Деятельность ведут 35 предприятий, еще восемь строятся или расширяют свои производства, девять находятся в стадии проектирования", - сообщил Артамонов.

На 1 октября 2025 года объем произведенной продукции резидентов ОЭЗ "Липецк" составил 75,8 млрд рублей, что превышает аналогичный период прошлого года на 13%, добавил губернатор. Общая сумма налогов в региональный бюджет составила 2,3 млрд рублей, что выше аналогичного периода 2024 года на 47%.

"На заводах экономической зоны создано больше 6,4 тыс. рабочих мест. В рамках программ промышленного туризма, профориентации и производственной практики на предприятиях практически ежедневно школьники и студенты региона знакомятся с потенциальными будущими профессиями", - подчеркнул Артамонов.