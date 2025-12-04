В Подмосковье свыше 1,4 тыс. многодетных семей получили земельные участки

Округами-лидерами по предоставлению участков стали Жуковский, Домодедово, Электросталь, Подольск и Одинцово

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Более 1,4 тыс. семей, воспитывающих трех и более детей, получили бесплатно земельные участки в Московской области с начала 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба Министерства имущественных отношений Подмосковья.

"Согласно действующему законодательству, многодетные семьи обладают правом единожды бесплатно получить земельный участок в общую долевую собственность всех членов семьи. 1 413 семей получили землю в этом году, а всего с начала действия закона - 38 948 многодетных стали обладателями участков", - привели в тексте слова министра имущественных отношений Подмосковья Тихона Фирсова.

В пресс-службе добавили, что в настоящее время в регионе продолжается работа по созданию новых земельных участков для предоставления их многодетным семьям. Так, уже сейчас сформировано почти 3,3 тыс. участков, ещё более 2,2 тыс. находятся в процессе.

Отмечается, что округами-лидерами по предоставлению участков в этом году стали Жуковский, Домодедово, Электросталь, Подольск и Одинцово.