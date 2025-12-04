В РФ появится сборник лучших практик наставничества от "Флагманов образования"

Для работы из более 20 тыс. заявок отобраны 200 специалистов сферы образования

ПЯТИГОРСК, 4 декабря ./ТАСС/. Сборник лучших менторских практик проекта "Флагманы образования" сформируют на площадке Центра знаний "Машук". Для работы из более 20 тыс. заявок отобраны 200 специалистов сферы образования, сообщили журналистам в пресс-службе Президентской платформы "Россия - страна возможностей".

"В Пятигорске на площадке Центра знаний "Машук" сформируют сборник лучших менторских практик от участников проекта "Флагманы образования" президентской платформы "Россия - страна возможностей". Для работы из более 20 тыс. заявок, поступивших со всей страны, были отобраны 200 специалистов из сферы образования. Формирование сборника пройдет в рамках финала трека "Наставничество". Планируется использовать его в школах, колледжах и вузах по всей стране, а также обновлять и дополнять новыми практиками", - говорится в сообщении.

В пресс-службе сообщили, что, по данным исследования Российской академии образования, педагоги и руководители образовательных организаций (69% респондентов) отмечают нехватку методической поддержки и потребность в системной подготовке наставников (75,5% респондентов). Для решения этой проблемы было организовано финальное мероприятие трека "Наставничество", направленное на конструирование практических инструментов и их масштабирование в разных регионах страны. На основе инициатив участников сформируют сборник, который станет живым инструментом проекта "Флагманы образования".

"Наставничество - это драйвер профессионального роста, ведь именно в процессе передачи опыта и живого общения формируются самые ценные компетенции. У каждого из нас есть свой наставник - человек, которого мы всю жизнь будем ставить в пример и благодарить за бесценные уроки. Через наставничество формируется в том числе и сильное профессиональное сообщество, способное двигать образование вперед, и я уверен, что наши "Флагманы образования" продолжат эту важнейшую традицию, передавая опыт и вдохновляя новых учеников", - приводятся в сообщении слова генерального директора Президентской платформы "Россия - страна возможностей", ректора Мастерской управления "Сенеж" Андрея Бетина.

По словам генерального директора Центра знаний "Машук", заместителя генерального директора Российского общества "Знание" Антона Серикова, работа с воспитателями, менторами и тренерами - часть традиций Центра.

"Мы всегда просим участников привезти фотографию своего наставника и рассказать, чему он их научил. Это важный момент: когда человек вспоминает того, кто помог ему сделать шаг вперед, он лучше понимает, какую роль может сыграть сам в жизни других. Финал трека "Наставничество" проекта "Флагманы образования" Президентской платформы "Россия - страна возможностей" продолжает эту традицию. Здесь собралось много людей, которые уже умеют поддерживать единомышленников и наша задача - помочь им транслировать этот опыт дальше", - приводятся в сообщении слова Серикова.