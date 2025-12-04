Свердловчане почти удвоили сумму выплат начинающим агрономам, ветеринарам, механизаторам

Итого на эти цели будет направлено 5,4 млн рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 декабря. /ТАСС/. Правительство Свердловской области выделило дополнительные 2,5 млн рублей из регионального бюджета на выплаты "подъемных" начинающим агрономам, ветеринарам и механизаторам, благодаря чему в этом году будет направлено в два раза больше средств по сравнению с 2024 годом. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Денис Паслер.

"На очередном заседании областного правительства приняты важные решения, направленные на поддержку сельского хозяйства, развитие территорий и укрепление образовательной среды. На выплаты так называемых подъемных начинающим агрономам, ветеринарам и механизаторам выделили дополнительные 2,5 млн рублей из регионального бюджета. Итого на эти цели будет направлено 5,4 млн рублей - это в два раза больше, чем в 2024-м году", - написал он.

Паслер отметил, что 200 или 300 тыс. рублей, в зависимости от образования, получат молодые специалисты, которые будут работать на сельхозпредприятиях в малых городах и селах.

"Таким образом, мы "омолаживаем" и закрепляем кадры в сельских территориях", - подчеркнул глава региона.

Кроме того, в числе принятых на заседании решений - введение в штатное расписание образовательных организаций, в том числе коррекционных школ, новых востребованных должностей. В их числе ассистент по оказанию технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, инженер по безопасности движения, переводчик-дактилолог и тифлосурдопереводчик.