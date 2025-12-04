На реконструкцию парка "Дружба" в Ростове-на-Дону выделят еще 1,4 млрд рублей

Реконструкцию разобьют на три этапа

Редакция сайта ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 декабря. /ТАСС/. Власти Ростовской области выделят дополнительные 1,4 млрд рублей на реконструкцию парка "Дружба" в Ростове-на-Дону, работы над которым были приостановлены после ряда уголовных дел в отношении подрядчика. Об этом заявил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в прямом эфире специальной программы "Разговор напрямую".

Фирма "Автомагистраль" Ставропольского края выиграла аукцион по реконструкции парка "Дружба", расположенного в Северном жилом массиве Ростова-на-Дону, в 2022 году. Однако сроки завершения работ неоднократно переносились. В отношении четверых руководителей коммерческих фирм было возбуждено дело о мошенничестве. В 2023 году в администрации Ростова-на-Дону сообщали, что в парке "Дружба" работы на время были приостановлены из-за неблагоприятных погодных условий, масштабное благоустройство планируют завершить в 2024 году. В январе 2025 года сообщалось, что сроки переносятся на текущий год.

"Что мы имеем в настоящий момент? Как я и обещал, 2025 год - это год перепроектирования парка "Дружба", оно практически завершено. Вот сейчас уже по уточненным данным, нужно будет добавить дополнительно к тем деньгам, которые потрачены, порядка 1,4 млрд рублей. Финансирование 2026 года определили, центральную часть сделаем, постараемся остальные этапы тоже не затягивать", - сказал Слюсарь.

По его словам, при перепроектировании парка власти подключили в том числе общественность - жителей Северного жилого массива. В результате по новому проекту увеличено озеленение почти на 9 тыс. кв. м, что составляет 70% парка - к существующим 1,8 тыс. деревьев добавят еще 1,2 тыс.

Реконструкцию парка разобьют на три этапа - центральную часть, которая в проекте предусмотрена с выходом на набережную, она будет реализована в 2026 году. Параллельно с этим напротив - на другом берегу реки Темерник - где расположен офис Сбербанка, появится экопарк. "Сбер" уже разработал концептуальный проект.

Вторым этапом станет реконструкция входной парк лестницы с последующим фонтаном. Третьим - завершающая часть парка с выходом на улицу Бодрую.