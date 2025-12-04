В Дагестане закрыли на карантин восемь образовательных учреждений из-за ОРВИ

Специалисты отслеживают ситуацию с посещаемостью и заболеваемостью детей в школах и детсадах

МАХАЧКАЛА, 4 декабря. /ТАСС/. В Дагестане пять детсадов и три школы закрыты на карантин из-за гриппа и ОРВИ, сообщает региональный Роспотребнадзор.

"Территориальные отделы Роспотребнадзора оперативно приняли 7 постановлений, в результате которых на карантин временно закрыты 8 образовательных учреждений (5 детских садов и 3 школы). Эти ограничительные меры направлены на своевременное локализование очагов и предотвращение дальнейшего распространения вируса - в интересах здоровья детей и сохранения стабильной эпидситуации в республике", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что специалисты отслеживают ситуацию с посещаемостью и заболеваемостью детей в школах и детсадах. Образовательные учреждения, где отсутствуют более 20% детей, временно переводятся на карантин.