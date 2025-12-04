В Дагестане проведут инвентаризацию 4 тыс. бесхозяйных электросетевых объектов

Было выделено около 300 млн рублей в 2025 году, чтобы привести в нормативное состояние бесхозные сети, сообщил главный инженер филиала ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго" Саид Султанов

ПЯТИГОРСК, 4 декабря. /ТАСС/. Инвентаризацию порядка 4 тыс. недавно выявленных бесхозяйных электросетевых объектов проведут в Республике Дагестан. Сейчас в республике уже проходит инвентаризация 14 тыс. подобных объектов, сообщил главный инженер филиала ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго" Саид Султанов на пресс-конференции в Региональном информационном центре "ТАСС Кавказ".

"Мы в 2023 году в рамках решения суда получили около 14 тысяч бесхозяйных объектов по Республике Дагестан. На них не было определенного права собственности, и они являлись причиной технологических нарушений. <…> В этом году после совещания правительства [глава Республики Дагестан] Сергей Меликов поручил, чтобы каждый муниципалитет совместно с начальниками структурных подразделений на местах провел совместное обследование и выявил бесхозяйные объекты. В результате этой работы нам добавилось еще около 4 тысяч таких объектов", - сказал Султанов.

По его словам, к работе активно подключают муниципалитеты, чтобы завершить выявление бесхозяйственных сетей. "На сегодняшний день проводится инвентаризация этих объектов. Там, где нашлись собственники, приходится корректировать, и потом обязываем их уже приводить все в нормативное состояние. <…> Стараемся сейчас эту работу завершить, чтобы у нас больше бесхозяйные объекты не появились, поэтому плотно подключаем муниципалитеты. Думаю, на этих 4 тысячах объектов должны все завершить, и дальше уже у нас будет понимание состояния сети", - добавил спикер.

Как отметил спикер, в 2025 году было выделено около 300 млн рублей, чтобы привести в нормативное состояние бесхозные сети. "Мы провели обследование технического состояния, чтобы определить сумму необходимых затрат на приведение их в нормативное состояние и обеспечить надежность. В этом году было выделено около 300 млн рублей для этой работы", - рассказал Султанов.