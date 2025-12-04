В Подмосковье более 900 ветеранов СВО трудоустроились на квотируемые места

В регионе предусмотрено более 30 региональных мер поддержки для участников СВО и их семей

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Работодатели Московской области, численность сотрудников которых превышает 200 человек, обязаны предоставлять одно рабочее место участникам боевых действий. Благодаря этой мере в Подмосковье смогли трудоустроиться свыше 900 ветеранов специальной военной операции, сообщил секретарь подмосковного отделения партии, спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.

"Теперь для работодателей, у которых численность работников превышает 200 человек, установлена квота для приема на одно рабочее место ветерана боевых действий. И квота будет считаться выполненной только при фактическом трудоустройстве, то есть при заключении трудового договора. На квотируемые рабочие места уже трудоустроено более 900 ветеранов боевых действий", - сказал Брынцалов в ходе ХХХ Конференции регионального отделения партии "Единая Россия".

Он добавил, что с начала специальной военной операции партия оказывает поддержку бойцам и их детям. В частности, благодаря усилиям членов партии фронту и новым регионам было направлено почти 18 тыс. тонн гуманитарной помощи. Только с начала этого года местные отделения собрали более 3 тыс. тонн грузов.

"Мы в Подмосковье на системной основе работаем с семьями мобилизованных и контрактников. Всего в 2025 году актив партии провел 6,5 тыс. встреч с семьями военнослужащих, оказана помощь в решении бытовых, личных, юридических и иных вопросов. Также в 2025 году уделили особое внимание тем защитникам, которые вернулись с передовой, и уже в мирной жизни им необходима помощь в трудоустройстве, реабилитации и лечении. В 2025 году региональным отделением было проведено более 10 тыс. мероприятий в контексте спецоперации", - отметил Брынцалов.

Он напомнил, что в Подмосковье предусмотрено более 30 региональных мер поддержки для участников СВО и их семей.