Слюсарь: четверть выпускников медучилищ региона остаются работать в медицине

Обязательство возврата бюджетных средств, потраченных на обучение "целевиков", увеличит показатель трудоустройства выпускников по профессии, сообщил глава Ростовской области

Редакция сайта ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 декабря. /ТАСС/. Наибольшая проблема с трудоустройством в здравоохранении Ростовской области наблюдается среди выпускников колледжей и училищ: всего 25% выпускников остаются работать в медицине, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь во время прямой линии с жителями.

"Только 25% [среднего медицинского персонала] остаются работать в учреждениях здравоохранения, непосредственно в медицине. Многие уходят в парамедицину, многие вообще уходят из профессии", - сказал Слюсарь.

Он уточнил, что на подготовку одного специалиста из бюджета тратится более 300 тыс. рублей. Министерство здравоохранения на данный момент активно работает с образовательными учреждениями, чтобы увеличить показатель трудоустройства выпускников.

По мнению Слюсаря, обязательство возврата бюджетных средств, потраченных на обучение "целевиков", поможет увеличить показатель трудоустройства выпускников по профессии.

"Мы идем по пути, чтобы районная больница сама направляла целевиков на обучение. И они обязаны, получив необходимое финансирование, минимум три года отработать в муниципалитете. За этим нужно строго следить. Будем вносить изменения о том, что в случае нарушении этих правил целевик должен будет вернуть деньги, которые потрачены на его обучение", - подчеркнул Слюсарь.

Он уточнил, что до 80% выпускников Ростовского медуниверситета остаются работать в городе, тогда как районные больницы испытывают острую нехватку кадров. Для привлечения специалистов активно используются программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер" с выплатами в 1,5 млн и 750 тыс. рублей, а также погашение стоимости жилья до 90% и льготной ипотекой под 1%.