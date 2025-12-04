Путин призвал разговаривать и быть в контакте с молодежью

Президент обратил внимание на то, что проблема отношений молодого и старшего поколения всегда была и она отображена в том числе в литературе и искусстве

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 декабря. /ТАСС/. Проблема "отцов и детей" существовала всегда, и во все времена мышление молодежи отличалось от мышления старшего поколения. Однако нельзя отгораживаться от молодых людей, указывая им на незнание, необходимо разговаривать с ними и активно работать, используя их инструментарий, подчеркнул президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу India Today.

Он обратил внимание на то, что проблема отношений молодого и старшего поколения всегда была и она отображена в том числе в литературе и искусстве. "Эти образы всегда были: отцы и дети. Здесь нет ничего нового, - подчеркнул российский лидер. - Знаете, что действительно новое? Технологии. Все эти мессенджеры, "телеграмы" и так далее". По словам Путина, они используются в том числе для того, чтобы оказывать влияние на молодое поколение.

"Молодежь всегда более мобильна, более радикальна, молодым людям всегда кажется, что они сталкиваются с несправедливостью, с которой никто до них еще не сталкивался", - отметил глава государства. А столкнувшись с этим всем, молодежь начинает верить, что все эти проблемы можно легко решить. "Когда же человек становится старше и пытается что-то изменить, внезапно оказывается, что решение найти можно, однако это не так просто, как казалось на первый взгляд", - объяснил президент.

"Мы должны разговаривать с молодежью, - убежден глава государства. - Нельзя говорить, что, вот, вы такие молодые, ничего не понимаете, сидите у себя дома за стенкой. Так тоже нельзя. Нужно постоянно быть в контакте с молодыми людьми и пользоваться их инструментом, их аппаратом, пользоваться теми же современными средствами доведения информации до них, [средствами] обратной связи, в социальных сетях. Надо там работать".