Балицкий: в Запорожской области начали подготовку ПВР для жителей Гуляйполя

Сразу после освобождения в населенном пункте проведут разминирование, затем власти приступят к восстановлению инфраструктуры, сообщил губернатор региона

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Пункты временного размещения (ПВР) начали развертывать в Запорожской области для жителей Гуляйполя. Об этом сообщил ТАСС на форуме "Мы вместе - 2025" губернатор региона Евгений Балицкий.

"Уже сейчас мы готовимся своей командой зайти в этот район после того, как вооруженные силы освободят [Гуляйполе], и нам позволят это делать. Мы будем организовывать жизнь, быт наших жителей Запорожской области. <...> Осознаем свою ответственность перед людьми, которые сегодня попали в трудную ситуацию. Готовятся ПВР, готовим все необходимые мероприятия, чтобы люди не были оставлены властью и, соответственно, чувствовали заботу", - сказал он.

Балицкий отметил, что сразу после освобождения в населенном пункте проведут разминирование, затем власти приступят к восстановлению инфраструктуры. "Мы готовимся к этому, понимаем, что это также еще и логистическая очень серьезная развязка для Запорожской области, в принципе для всей страны", - подчеркнул губернатор.

3 декабря Минобороны России сообщило, что освобождение населенного пункта Червоное Запорожской области группировкой войск "Восток" открыло дополнительный выход на направление Гуляйполя и осложнило противнику удержание обороны на этом участке.

О форуме

Пятый Международный форум гражданского участия "Мы вместе" проходит 2-5 декабря в Национальном центре "Россия". Событие посвящено добровольчеству, благотворительности и социальному партнерству, оно объединит тысячи участников из всех регионов России и 47 иностранных государств. Организаторами форума выступают Росмолодежь и "Добро.рф".

