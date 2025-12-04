В Череповце заработают 12 станций для мониторинга качества воздуха в 2026 году

Из них шесть проходят процедуру аккредитации

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Правительство Вологодской области выделило средства на приобретение станций для замеров качества атмосферного воздуха в Череповце. Сейчас шесть из них проходят процедуру аккредитации, всего в 2026 году в Череповце заработают 12 таких станций, сообщил губернатор Георгий Филимонов в ходе прямой линии.

"Мы за счет средств областного бюджета в текущем году приобрели шесть агрегатов - шесть станций для замера атмосферного воздуха, чтобы не зависеть от сторонних организаций, выставлять их там, где нужно - либо по периметру промышленной зоны, либо в городе. Сейчас они проходят процедуру аккредитации. Всего у нас будет 12 постов, уже в начале следующего года ожидаем официальную аккредитацию и запуск их в работу", - сказал губернатор, отвечая на вопрос об экологии от жителя Череповца, который проживает рядом с производственными площадками "Северстали".

Глава региона отметил, что на федеральном уровне по поручению зампредседателя правительства России Дмитрия Патрушева создана профильная рабочая группа в составе представителей Минприроды, Росприроднадзора, Росгидромета, Роспотребнадзора и других ведомств. На региональном уровне регулярно собирается региональный штаб.

"Рост онкозаболеваний в Череповце в два раза. Когда мы фиксируем превышение предельно допустимой концентрации по фенолу, формальдегиду, бензапирену в разы, в десятки раз, это не может остаться без моей реакции. И последуют действия, которые приводят к результату. И будут такие меры, пока мы на уровне города и региона при поддержке правительства России не добьемся важного и необходимого для людей результата этой работы", - отметил губернатор.