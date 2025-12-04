Путин назвал Москву одним из лучших мегаполисов мира

Президент также посоветовал индийским гостям обязательно побывать в других крупных городах России

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Москва - один из лучших городов мира, а к Новому году вообще станет выглядеть сказочно, заявил президент России Владимир Путин в беседе с представителями индийских телеканалов Aaj Tak и India Today. Они прилетели в Москву, чтобы взять у российского лидера интервью перед его госвизитом в Индию.

Одна из участниц беседы поделилась, что Москва показалась ей просто великолепным городом: "Я много где побывала, но ничего подобного никогда не видела. Я как будто в сказке оказалась".

"Вы должны здесь задержаться на пару недель, и тогда вы почувствуете, что вы находитесь действительно в сказке. Тогда действительно город будет полностью подготовлен к Рождеству, к Новому году. Сейчас все только еще начинается, - отреагировал Путин. - Москва выглядит красиво, а это, безусловно, сейчас один из лучших мегаполисов мира".

Президент посоветовал индийским гостям обязательно побывать в других крупных городах России. "Я всем предлагаю Петербург, потому что это мой родной город. Это, конечно, тоже уникальный город", - подчеркнул он.