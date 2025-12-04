Путин: чемпионат "Профессионалы" сплотил более миллиона талантливых молодых людей

Президент выразил уверенность, что полученные знания и опыт помогут участникам в профессиональном росте

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие победителям и призерам чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы", финал которого проходит в Санкт-Петербурге. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Отрадно, что ваше движение развивается, и в нынешнем году оно сплотило в своих рядах более миллиона талантливых, целеустремленных молодых людей из многих регионов страны. Сегодня, на заключительном этапе соревнований, вам вновь предстоит продемонстрировать свое мастерство, собранность, умение грамотно справляться со сложными задачами. Но главное, вы уже доказали, что способны на равных соревноваться с достойными соперниками, добиваться успеха, идти вперед", - говорится в ней.

Президент поздравил победителей и призеров чемпионата с отличными результатами и выразил уверенность, что полученные знания и опыт помогут участникам в профессиональном росте. "И, конечно, особые слова благодарности - вашим наставникам, которые щедро делятся с вами секретами мастерства и поддерживают во всех начинаниях", - добавил он.

Финал соревнований состоит из четырех блоков компетенций: "образование", "сервис", "производство" и "инженерные технологии". Чемпионат организован Минпросвещения, федеральный оператор - Институт развития профессионального образования. Чемпионат проходит в соответствии с задачами нацпроекта "Молодежь и дети".