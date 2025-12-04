В Башкирии обработали более 1,5 млн обращений жителей в соцсетях через ЦУР

Премьер-министр региона Андрей Назаров отметил, что в России запрос на справедливость всегда высок

УФА, 4 декабря. /ТАСС/. Более 1,5 млн обращений, которые оставили жители Башкирии в соцсетях, обработаны через Центр управления регионом. В среднем реакция на обращение занимает два часа, что выше установленного стандарта, сообщил премьер-министр Башкирии Андрей Назаров на XI Общероссийском юридическом форуме, который прошел в рамках Международной недели бизнеса в Уфе.

"Благодаря ЦУР мы отработали более 1,5 млн обращений в соцсетях. В среднем реагируем в течение двух часов при стандарте в три часа. Также такой опорой является доступная среда предоставления государственных и муниципальных услуг. По охвату сетью МФЦ мы в первой пятерке в стране и предоставляем около 490 видов услуг и сервисов. Это открытый диалог и взаимодействие. Мы формируем единую экосистему "ЦУР. Бизнес". Проводим встречи с бизнесом, в которых приняли участие уже около двух тысяч человек", - отметил он.

Назаров подчеркнул, что в России запрос на справедливость всегда высок, и государство должно не только соблюдать формальную букву закона, но и его духа, воплощающего идею справедливости. В качестве примера он обратился к случаю с продажей квартиры певицы Ларисы Долиной.

"Продавец был обманут и не понимал злонамеренный характер действий мошенников. Суд решил вернуть квартиру. С другой стороны, покупатель, не зная об этих обстоятельствах, выступил невольным соучастником неправомерной сделки. После судебного решения лишился и денег, и квартиры", - сказал Назаров.

Премьер-министр Башкирии отметил, что "дело Долиной" - пример для всестороннего осмысления подобных ситуаций.

В завершении пленарного заседания глава Башкирии Радий Хабиров наградил орденом Салавата Юлаева председателя правления Ассоциации юристов России Владимира Груздева. Почетную грамоту Республики Башкортостан получил сопредседатель Ассоциации юристов России Владимир Плигин.