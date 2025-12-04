Текслер: движение "Мы вместе" помогло по-настоящему сплотить регионы России

Губернатор Челябинской области подчеркнул, что волонтеры оказывают значительную помощь и поддержку бойцам СВО на передовой

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Общероссийский проект взаимопомощи "Мы вместе" позволил сплотить все регионы РФ, развивая волонтерство и добровольчество по всей стране. Такое мнение журналистам выразил губернатор Челябинской области, занявшей третье место в номинации "Субъект Российской Федерации" на премии "Мы вместе", Алексей Текслер.

"Конечно, я горжусь волонтерами Челябинской области. <…> "Мы вместе" - это движение, которое по-настоящему объединило страну, это движение, благодаря которому делается огромное количество добрых, необходимых дел, оказывается помощь. И, конечно, развитие добровольчества сегодня - одна из важнейших задач нашей страны", - сказал он на форуме "Мы вместе - 2025".

Текслер подчеркнул, что волонтеры оказывают значительную помощь и поддержку бойцам СВО на передовой. "Сегодня значительная часть поддержки нашей армии обеспечивается как раз добровольцами, людьми, <…> которые приняли для себя решение делать все для того, чтобы помогать бойцам. <…> У нас большое количество ребят, которые на добровольных началах помогают армии <…> и, повторюсь, делают это безвозмездно", - добавил он.

Губернатор Ульяновской области, занявшей первое место в номинации "Субъект Российской Федерации" на премии "Мы вместе", Алексей Русских также сообщил журналистам, что в регионе активно работают над развитием волонтерского движения. "Мы активно вовлекаем в волонтерское движение ТОСы [территориальные общественные самоуправления] - у нас их более 400. Так вот 60% ТОСов зарегистрированы на платформе "Добро.РФ" и участвуют в различных акциях. И, конечно, администрация региона активно взаимодействует с волонтерскими движениями, оказываем в том числе и финансовую поддержку", - добавил он.

Губернатор Красноярского края - региона, занявшего второе место в номинации - Михаил Котюков также сообщил журналистам, что в регионе ежегодно число жителей, участвующих в волонтерских проектах, растет. "Причем вступают [в волонтерские движения] не за материальной поддержкой, а вступают по настоящему зову души, по истинным порывам, которые движут людьми в этих добровольческих, волонтерских инициативах. <…> Мы дух волонтерства, дух добровольческой деятельности интегрируем в различные наши общественные советы, в различные организации, чтобы эти идеи как можно чаще прорастали, как можно ярче расцветали при принятии любых государственных и муниципальных решений", - подчеркнул губернатор.

Как сообщил журналистам губернатор Запорожской области Евгений Балицкий, в регионе волонтеры обладают удивительным качеством самоорганизации и, в некоторых случаях, включатся в оказание помощи быстрее всех остальных. "Могу сказать, что работаем вместе, и самым главным является импульс, желание работать. Ребята, которые с горящими глазами, с открытыми лицами, они во многом заряжают нас и дают нам и толчок, и направление, куда надо двигаться", - подчеркнул он.

О форуме

Форум "Мы вместе" проходит на площадке Национального центра "Россия" со 2 по 5 декабря. Мероприятие объединяет тысячи участников со всех регионов РФ и представителей 47 иностранных государств.

Форум посвящен добровольчеству, благотворительности и социальному партнерству, а также отражает растущий интерес к волонтерству и социальным инициативам как в России, так и за рубежом.

Организаторами выступают Росмолодежь и Добро.рф.

