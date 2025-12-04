Мурманский вуз может стать одним из первых AI-native-университетов в России

По словам и. о. ректора Марии Князевой, в новом типе университета "ИИ - не просто инструмент, а основа структуры обучения"

МУРМАНСК, 4 декабря. /ТАСС/. Мурманский арктический университет (МАУ) может стать одним из первых AI-native-университетов в России. Об этом сообщили в Министерстве информационной политики Мурманской области по итогам совещания по развитию вуза и созданию на его базе кампуса мирового уровня.

"Мы предлагаем в том числе усилить направление цифровизации: развитие искусственного интеллекта, современных технологий, которые используются в любом из направлений, на которых специализируется вуз, - это и морская академия, и биотехнологии, и другие блоки. Важно смотреть в будущее. Учитывая особую значимость задач и важность проектов, реализуемых в Арктической зоне, МАУ мог бы стать одним из первых AI-native-университетов в стране", - приводится цитата и. о. ректора Марии Князевой.

Как пояснила Князева, AI-native-университет - это принципиально новый тип университета, в котором ИИ - не просто инструмент, а основа структуры обучения. Он способен самообучаться, перестраивать программы, процессы и архитектуру, что позволит более продуктивно работать над реальными индустриальными вызовами. Мировой опыт также говорит о растущей популярности такой модели.

"С одной стороны, у нас серьезные традиции, к примеру, в мореходке. Славная история, опытные преподаватели морского дела. Но важно понимать, что технологии сегодня кардинально изменились, это совершенно новый уровень, и наши специалисты должны ему соответствовать. С учетом решений президента мы активно развиваем Трансарктический транспортный коридор и его часть - Северный морской путь, и наша задача - чтобы образование здесь отвечало самым современным требованиям, мы должны быть на шаг впереди. Именно для этого закупаем современное оборудование, создаем лаборатории и кампус мирового уровня. Но главное также учить по-новому, перейти в другой технологический уклад, вместе с индустриальными партнерами. Не отрываться от реальности, но и быстро внедрять тренды в логистике, портовой инфраструктуре, судовождении, биотехнологиях, чтобы наши специалисты все это знали и умели. Искусственный интеллект здесь может выступить хорошим партнером, давайте обсуждать", - цитирует Мининформ губернатора.

Мурманский арктический университет, созданный в результате слияния двух крупнейших вузов Мурманской области, получил более 1 млрд рублей на создание Берегового учебного центра и модернизацию Центра морской конвенционной подготовки. На базе МАУ будет создан кампус мирового уровня, также вуз стал кандидатом в программу "Приоритет-2030", по которой предусмотрена реализация в университете трех стратегических проектов: "Морские технологии в Арктике", "Инновационные технологии в горном деле и переработке полезных ископаемых" и "Арктические биоресурсы и биотехнологии".