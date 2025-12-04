В Чебоксарах на месте работ после атаки БПЛА организовали ежедневное дежурство

Для восстановления крыши многоквартирного дома завозят кирпичи, плиты и другие материалы

ЧЕБОКСАРЫ, 4 декабря. /ТАСС/. Власти Чебоксар организовали ежедневное дежурство с участием специалистов на месте восстановительных работ после атаки беспилотников 26 ноября. Об этом написал в своем Telegram-канале временно исполняющий полномочия главы города Станислав Трофимов.

26 ноября в результате атаки БПЛА в Чебоксарах были ранены и госпитализированы мать с подростком, 28 ноября ребенок выписан из больницы. Кроме того, по данным властей, повреждения получили ряд социальных, коммерческих и жилых объектов, более всего - многоквартирный дом по проспекту Мира. 2 декабря на восстановление социальных объектов власти Чувашии выделили из резервного фонда более 3 млн рублей. Ремонтные работы планируется завершить к 20 декабря.

"Продолжаем восстановительные работы по проспекту Мира, все процессы идут по плану. <…> На объекте действует ежедневное дежурство, специалисты на месте всегда", - сообщил Трофимов.

По его словам, для восстановления крыши многоквартирного дома завозят кирпичи, плиты и другие материалы. Работы ведутся под контролем профильных служб. "По внешнему тепловому контуру практически все окна уже заменены. Специалисты приступили к остеклению балконов, и уже виден результат этой работы", - добавил руководитель города.