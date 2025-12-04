В Вологодской области продлят меры поддержки спортсменов и тренеров на 2026 год

В регионе также проработана система мотивирующих выплат тренерам, работающим в муниципалитетах

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Власти Вологодской области продлят меры поддержки спортсменов и их тренеров на 2026 год. В этом году на различные выплаты и стипендии спортсменам и наставникам направили порядка 50 млн рублей, сообщил губернатор Георгий Филимонов в ходе прямой линии.

"Меры поддержки будут продолжены. На финансирование программ по стимулированию результатов в сфере физкультуры и спорта в Вологодской области в виде грантов, стипендий губернатора, доплат за призовые и первые места на областных, всероссийских и международных соревнованиях мы направили в этом году в общей сложности порядка 50 млн рублей. Поскольку у нас в регионе народосбережение, задача созидать, создавать будущее для нашего народа <...>, то эту работу, как и во всех без исключения остальных отраслях, мы будем продолжать", - сказал губернатор.

В регионе действуют различные меры поддержки, от единовременных выплат и конкурсов до ежемесячных выплат и стипендий губернатора. В этом году были увеличены единовременные выплаты за победы на международных и всероссийских соревнованиях для спортсменов и тренеров.

Проработана система мотивирующих выплат тренерам, работающим в муниципалитетах.