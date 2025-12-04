В России могут изменить получение адресно-справочной информации о россиянах

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается изменить процедуру государственной услуги по представлению адресно-справочной информации о россиянах. Документ размещен в думской электронной базе.

При регистрации по месту жительства граждане РФ предоставляют личные данные - в том числе ФИО, дату и место рождения, пол, паспортные данные. Впоследствии эта информация заносится в специальную базу МВД. Физические и юридические лица вправе очно или через портал "Госуслуги" оставляться заявку на получение этих данных. В частности, это могут делать собственники жилых помещений для получения сведений о квартирантах, граждане для восстановления утраченных связей с родственниками или компании, чтобы наладить контакт с нужным человеком.

Как отметили в правительстве, в рамках действующих правил чаще всего эту услугу получается успешно выполнить только для собственников, потому что в таких случае не требуется согласие гражданина на предоставление его данных. В случае физических и юридических лиц результат чаще оказывается неудовлетворительным, потому как для предоставления личных данных МВД должно передать запрос владельцу этих данных и получить его согласие. Как отмечается в пояснительной записке, в 2024 году необходимую информацию по итогу получили только 2% заявителей.

Чтобы сделать услугу более результативной, авторы инициативы предлагают изменить саму процедуру запроса. Предусматривается, что теперь заявитель (физическое или юридическое лицо) будет очно или при помощи "Госуслуг" предавать свои контактные данные в территориальный орган МВД, который затем вместе с извещением перенаправит их нужному человеку, указав причину обращения заявителя. Адресат впоследствии сам сможет решить, устанавливать ему обратную связь или нет. При этом заявителя обязательно будут уведомлять о том, что его контактные данные были переданы.

Как указали в кабмине, реализация инициативы позволит сократить срок оказания госуслуги и существенно оптимизирует работу территориальных органов МВД. Если парламент примет законопроект и его впоследствии подпишет президент РФ, нововведения вступят в силу через 180 дней с момента опубликования.